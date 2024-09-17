Бородавко рассказал о лидерах в женских лыжах после ухода в декрет Степановой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто станет лидером у женщин после ухода в декрет Вероники Степановой и Натальи Терентьевой (Непряевой).

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«Много кто проявлял себя ранее. Все мы знаем силу Насти Кулешовой, также хорошо проявляют себя молодые спортсменки, в частности Алина Пеклецова. В разных стилях может выстрелить Лида Дуркина. Маша Истомина готова уже постоянно претендовать на первые места. В целом думаю, что в этом сезоне не будет однозначного лидера среди женщин. Лидер будет меняться постоянно», — приводит слова Бородавко Metaratings.ru.

Ранее российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова сообщила о том, что готовится стать мамой и пропустит сезон-2024/2025. У Натальи Терентьевой в августе родился ребёнок.