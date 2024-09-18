Лыжница Истомина стала чемпионкой России

Истомина стала чемпионкой России в разделке классическим стилем на 15 км на лыжероллерах
Лыжница Мария Истомина стала чемпионкой России в гонке на 15 км классическим стилем на лыжероллерах с результатом 36.52,6.
Второй стала Татьяна Сорина с результатом 37.12,4, а тройку лидеров замкнула Екатерина Смирнова (37.16,5).
Лыжи. Чемпионат России. Женщины. Роллеры. 15 км. Классический стиль:
- Мария Истомина (Архангельская область) — 36.52,6
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 37.52,6
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 37.16,5
- Елизавета Маслакова (Москва) — 37.17,3
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 37.18,6
- Дарья Канева (Республика Коми) — 37.25,5
- Арина Каличева (Москва) — 37.26,9
- Арина Кусургашева (Москва) — 37.50,4
- Арина Былинко (Рязанская область) — 37.52,3
- Алёна Плечёва (Челябинская область) — 37.53,5