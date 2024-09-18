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Истомина стала чемпионкой России в разделке классическим стилем на 15 км на лыжероллерах

Лыжница Мария Истомина стала чемпионкой России в гонке на 15 км классическим стилем на лыжероллерах с результатом 36.52,6.

Лыжница Истомина стала чемпионкой России
© РИА Новости

Второй стала Татьяна Сорина с результатом 37.12,4, а тройку лидеров замкнула Екатерина Смирнова (37.16,5).

Лыжи. Чемпионат России. Женщины. Роллеры. 15 км. Классический стиль:

  1. Мария Истомина (Архангельская область) — 36.52,6
  2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 37.52,6
  3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 37.16,5
  4. Елизавета Маслакова (Москва) — 37.17,3
  5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 37.18,6
  6. Дарья Канева (Республика Коми) — 37.25,5
  7. Арина Каличева (Москва) — 37.26,9
  8. Арина Кусургашева (Москва) — 37.50,4
  9. Арина Былинко (Рязанская область) — 37.52,3
  10. Алёна Плечёва (Челябинская область) — 37.53,5
Биатлон/Лыжи
Татьяна Сорина
Мария Истомина
Екатерина Смирнова