Вяльбе ответила на вопрос о возможном допуске российских лыжников до международных стартов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит российский спортсменов до турниров под своей эгидой в ближайшем сезоне, заявила в эфире «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Российские лыжники с 2022 года отстранены от международных соревнований. Очередное заседание совета FIS состоится в начале октября.

— Есть ли какие‑то ожидания по поводу возможного допуска до Кубка мира?

— Нет. Знаем, что допуска не будет, поэтому нечего ожидать.

— Как считаете, в сложившейся ситуации удалось сделать календарь максимально насыщенным?