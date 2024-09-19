Вяльбе ответила на вопрос о возможном допуске российских лыжников до международных стартов
Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит российский спортсменов до турниров под своей эгидой в ближайшем сезоне, заявила в эфире «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Российские лыжники с 2022 года отстранены от международных соревнований. Очередное заседание совета FIS состоится в начале октября.
— Есть ли какие‑то ожидания по поводу возможного допуска до Кубка мира?
— Нет. Знаем, что допуска не будет, поэтому нечего ожидать.
— Как считаете, в сложившейся ситуации удалось сделать календарь максимально насыщенным?
— Учли пожелания тренеров сборной команды России. В феврале практически нет стартов, потому что все хотят и тренироваться тоже. Спортсмен выхолащивается, когда только соревнуется, — сказала Вяльбе в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
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Вяльбе ответила на вопрос о возможном допуске российских лыжников до международных стартов