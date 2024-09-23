Губерниев: лыжи со звездами соберут ноль без палочки

Губерниев о спортивных шоу: «Лыжи и биатлон со звездами соберут ноль без палочки на любом канале! Нам нужен нормальный спорт, вернуться на международный уровень необходимо»
Дмитрий Губерниев назвал рейтинги лыж и биатлона со звездами «нолем без палочки».
В частности, комментатор «Матч ТВ» ответил на мнение о том, что спортивные шоу со звездами привлекают больше внимания, чем обычные соревнования.
«Лыжи со звездами соберут ноль без палочки на любом канале! И биатлон со звездами тоже! Рейтинг будет только у прыжков на лыжах со звездами с трамплина К-120! Нам нужен нормальный спорт, вернуться на международный уровень необходимо, пытаться и все делать для этого! И будут рейтинги!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
С 2022 года российские лыжники и биатлонисты не допускаются до соревнований под эгидой международных федераций.
Sports.ru: главные новости
Рублев записал обращение к себе 12-летнему: «Успех не сделает тебя счастливым. На это способен только ты сам»
Лукоянов подал на банкротство. Экс-форвард «Ак Барса» должен кредиторам минимум 30,6 млн рублей («Бизнес Online»)
«####### от меня, ###### клоун». Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча