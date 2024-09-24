Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг отказалась от выступления на Олимпиаде-2026 в Милане (Италии).

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— После чемпионата (ЧМ-2025 — Прим. «Чемпионата») в Тронхейме всё закончится.

— Даже если вы выиграете там все медали, которые планируете?

— Да, абсолютно. Никаких больше Олимпийских игр, — приводит слова Йохауг SVT.

Ранее Терезе Йохауг высказалась о программе ЧМ-2025 по лыжным гонкам, который пройдёт у неё на родине в Тронхейме. Спортсменка осталась недовольной тем, что в Международный женский день, который празднуется 8 марта, лыжницы будут отдыхать, а не соревноваться.