Устюгов примет участие на летнем чемпионате Беларуси

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов примет участие на чемпионате Республики Беларусь по лыжероллерам. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

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Устюгов выступит в спринте классическим стилем, который пройдёт завтра, 26 сентября. В 10:00 по московскому времени начнётся квалификация. Финальные забеги стартуют в 11:30.

Cергей Устюгов не бежал на летнем чемпионате России по лыжным гонкам, который проходил в Тюмени с 15 по 18 сентября.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг заявила, что не будет выступать на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).