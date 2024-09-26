Норвежские лыжи и футбол лишатся крупного спонсора по окончании сезона

Крупная энергетическая компания Equinor прекратит финансирование лыжных гонок и футбола в Норвегии по окончании нынешнего сезона.

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По информации NRK, данное решение руководства компании связано с его желанием перенаправить финансовые средства на технологии и науку, чтобы упрочить собственные позиции в энергетической отрасли.

Напомним, Equinor стал третьей компанией, которая приняла решение отказаться от финансирования Федерации лыжных гонок Норвегии. Ранее аналогичный шаг сделали Sparebank1 и NorEngros.