Вяльбе рассказала о мотивации Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о мотивации трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова перед началом нового сезона российских лыж.

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«Я думаю, что у Саши всегда есть мотивация. Я вообще не очень люблю это слово «мотивация», я люблю «цель». У Саши всегда цель – это победа. Я думаю, у него есть большое желание в очередной раз доказать, что он лучший не только в нашей стране», – сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу «Тюменская арена».

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.