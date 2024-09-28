Биатлонистов из России не допустили до участия в международном сезоне

Российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в международном сезоне. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (МСБ).

— Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в МСБ отсутствует положение об участии спортсменов в нейтральном статусе. Кроме того, было приостановлено их членство в организации, пишет ТАСС.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российским спортсменам не дадут принять участие в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не снимет отстранение с российских лыжников в ближайшие три–четыре года.

Российская школа художественной гимнастики дает о себе знать, несмотря на недопуск до Олимпийских игр. Такое мнение высказала Винер, комментируя победу Дарьи Варфоломеев на Олимпиаде.