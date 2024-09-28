Вяльбе пожалела, что на центр Лондона не сбросили бомбу

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью News.ru признала, что не верит в возвращение российских лыжников на международные старты даже после окончания спецоперации.

Россияне со временем все же вернутся на международные соревнования, предположила глава федерации. Вместе с тем, добавила она, не стоит ожидать, что Запад сразу допустит российских спортсменов к соревнованиям.

«Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», — предположила Вяльбе.

Биатлонистов из России не допустили до участия в международном сезоне

По ее мнению, западным спортивным федерациям деваться некуда, рано или поздно они будут вынуждены снять запреты на участие россиян в международных турнирах.