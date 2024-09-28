Губерниев оценил предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Елены Вяльбе сбросить на город Лондон бомбу.

«Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась — хочет бомбу на Лондон-град кинуть, ну, а надо мож по Тронхейму?» — написал журналист.

Он добавил, что Норвегия является для Вяльбе более приоритетной целью.

28 сентября Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Вяльбе пожалела, что на центр Лондона не сбросили бомбу

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Менеджер Шведской лыжной ассоциации Ларс Оберг заявил, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет.