Стало известно, выступят ли российские лыжники на международных стартах в новом сезоне

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на будущий сезон. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам пресс-службы организации, позиция по допуску российских атлетов остается прежней.

«Можем подтвердить, что действующая политика организации в отношении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, отстраненных от участия в деятельности FIS, на данный момент остается неизменной», — говорится в заявлении FIS.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Елена Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников.