В федерации прыжков на лыжах с трамплина рассказали о неофициальной поддержке в FIS

Представители Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в кулуарах поддерживают российских прыгунов с трамплина. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Ранее в FIS сообщили о продлении отстранения российских лыжников на сезон-2024/25.

"Это ожидаемое решение. Мы как готовились, так и продолжаем готовиться к соревнованиям внутри страны, главными из которых будут два наших международных старта - в Нижнем Тагиле и Российско-китайские игры, - сказал Дубровский. - Каких-то предпосылок для возвращения нет. У нас с 1 июля начались разыгрываться олимпийские лицензии, мы пока мимо Олимпиады, но пока шансы получить лицензии, не важно в каком статусе, мы еще сохраняем".

"Допуск к зимнему сезону-2025/26 еще позволяет нам набрать эти очки. Далеко идущие прогнозы сложно давать. Мы живем от сезона к сезону, этот зимний международный сезон мы пропускаем, но шансы на допуск летом 2025 года сохраняются. Понятно, что они небольшие, но мы оптимистично на это смотрим, несмотря ни на что. Мотивация у сборной достаточно хорошая с точки зрения и сохранения финансирования по линии Минспорта, и зарплат спортсменов. Стараемся сильно не унывать, быть в тонусе", - добавил он.

Дубровский рассказал, как сейчас российские представители общаются с FIS.

"Мы находимся в тесном контакте, но он носит сугубо неофициальный характер. Несколько дней назад закончились заседания комитетов и подкомитетов FIS в Цюрихе. Раньше мы в них всегда участвовали, сейчас нас туда не допускают, но мы оперативно получили всю информацию, касающуюся изменения правил, экипировки. Хороший контакт сохраняется", - отметил глава отечественной федерации.