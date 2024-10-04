Лыжница Степанова рассказала, зачем спортсмену нужна медийная активность.

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«Зачем нужна активная медийность, постоянное присутствие в инфополе? Особенно если это не приносит денег, сравнимых с теми, что я зарабатываю призовыми на лыжах?

Две причины. Первая – тренировка мозгов. Если не заставлять себя что-то делать, мозги закисляются.

Мы тренируемся по 5-6 часов день плюс обязательные процедуры восстановления – массаж, растяжка и т. д. Стандартный mode атлета уже к раннему вечеру – прилечь и заснуть. Все, что ты чувствуешь – лишь усталость, делать ничего не хочется. Думаю, абсолютное большинство спортсменов себя в этом описании узнает. Кстати, выяснилось, что в этом отношении жизнь профессиональной спортсменки и жизнь беременной очень похожи, ха!

Если не преодолевать себя, не заставлять мозги включаться, когда тело отдыхает, развития нет, постепенно наступает деградация.

Практически все мои коллеги-спортсменки это понимают и пытаются чему-то практическому научиться. У всех нас есть страх под названием «что я буду делать, когда завяжу с лыжами (коньками, плаванием и т. д.)». Поэтому чуть ли не каждая пробует освоить новую профессию. Онлайн-курсы – наше все. Но тут есть большая проблема. Вот закончила ты замечательные курсы, скажем, нутрициологии – а дальше что? Как «выходить на работу», как находить клиентов, рекламировать свои силы, пока ты тренируешься в Вершине Теи той же?

Вести свой блог, подкаст или стрим куда практичнее. Все, что нужно – это интернет и воля к победе. То есть к завоеванию новой аудитории без выхода из гостиничного номера. При этом писать колонки, выступать в прямом эфире – не просто мысли вываливать на публику в хаотичном порядке. Это всегда попытка найти верные слова, чтобы устроить обсуждение той или иной проблемы. Чтобы предложить что-то новое. И, конечно, это разбор и анализ ошибок и недочетов, особенно после эфиров.

Вторая причина – стремление изменить нынешнее положение дел. Есть профессиональные виды в мировом спорте, где главные действующие лица – сами спортсмены. И есть те, где какие-то неизвестные чиновники. <...>

Именно поэтому «серьезные», но никому не известные и абсолютно застрявшие в прошлом веке чиновники и разные «представители» в FIS нас и отстранили в очередной раз от международных соревнований. Потому, что дай самим лыжникам решать – они чего доброго и правда между собой договорятся. И с телевидением договорятся, и со спонсорами. А чиновники никому не нужны окажутся вдруг.

И я пишу и выступаю для того, чтобы день, когда спортсмены будут участвовать в принятии таких решений, приблизить. В этом другой смысл моей «повышенной медийности», – написала Вероника Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».