«В Архангельске он остался один». Отец Александра Большунова — о переходе в Татарстан

Отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова прокомментировал переход сына, ранее выступавшего за Архангельскую область, в сборную Татарстана.

«Если говорить по существу, то в Архангельске он остался один. Там и командную гонку нельзя было бежать. С кем ему выступать? Так что переход был делом времени. Польза в этом есть. Но на тему перехода я с Сашей не общался. У него настроение ответственно работать вне зависимости от проблем», — приводит слова Александра Большунова-старшего «Матч ТВ».

Напомним, ранее группа компаний УЛК (крупнейший лесопромышленный холдинг России) объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Некоторое время назад активы компании привлекли в область таких российских спортсменов, как Александр Большунов, Вероника Степанова, Александр Терентьев, Савелий Коростелёв, Алексей Червоткин и других. Многие из них уже в конце прошлого сезона перешли в сборную Татарстана.