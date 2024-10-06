Губерниев назвал Вяльбе мракобесом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе. Его цитирует Metaratings.ru.

Губерниев заявил, что у него нет никаких отношений с Вяльбе.

«Я просто считаю, что после слов про бомбометание в сторону Лондона она превратилась для нормальных людей в персонажа нерукопожатного», — сказал он, добавив, что с мракобесами ему не по пути.

Журналист подчеркнул, что с уважением относится к спортивным заслугам Вяльбе и раньше болел за нее.

«Она действительно выдающаяся, великая спортсменка. Но ее последние высказывания… Я вообще задумываюсь — человек может такие вещи говорить? Мне кажется, даже врачи бессильны», — поделился он.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.