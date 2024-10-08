Глава Федерации сноуборда России поддержал руководителя FIS на выборах главы МОК

Глава Федерации сноуборда России: «Уважаю Йохана Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России и нашим спортсменам с позитивом»
Денис Тихомиров поддержал кандидатуру главы FIS Йохана Элиаша на выборах главы МОК.
«Я уважаю Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России, к российским спортсменам и функционерам с позитивом. Этот кандидат в президенты Международного олимпийского комитета уважает Россию. Про него могу сказать только положительное. Никакого негатива со стороны Элиаша к российским спортивным федерациям не было», – сказал президент Федерации сноуборда России.
Выборы нового главы МОК состоятся весной 2025 года.
Sports.ru: главные новости
«Пари НН» предлагает Гончаренко контракт без неустойки. Тренера это не устраивает (Иван Карпов)
Глава Федерации сноуборда России: «Уважаю Йохана Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России и нашим спортсменам с позитивом»
Конате о ситуации на Ближнем Востоке: «Борьба с терроризмом – это одно, но массовые убийства гражданских... Вне религии, вне конфликтов, мы – люди, у нас разный цвет кожи, но одна кровь. То, что мы видим в соцсетях, – отвратительно»