Горнолыжница Линдси Вонн может вернуться в гонки Кубка мира

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории американка Линдси Вонн рассматривает возможность возвращения в гонки Кубка мира. Об этом сообщает Skiracing.com.

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По словам источника, Вонн недавно была замечена на лыжах в Новой Зеландии с представителями команды Red Bull и одного из её бывших тренеров. Затем она отправилась кататься и тренироваться на леднике Реттенбах в австрийском Зёльдене вместе с членами гоночной команды HEAD, которые уже много лет являются спонсором Вонн по производству лыж, ботинок и верхней одежды.

«Это были невероятные последние несколько недель. Вернуться в горы — вот где я нахожу много радости. Это моя единственная среда обитания. Даже если ненавижу замерзать. С нетерпением жду того, чтобы поделиться ещё», — написала Вонн в социальных сетях.

Напомним, после чемпионата мира 2019 года американка, на счету которой 82 победы в индивидуальном зачёте Кубка мира, два чемпионата мира и одна золотая олимпийская медаль, объявила о своём уходе из лыжных гонок.