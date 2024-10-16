Вероника Степанова: «Не каждый так называемый профессиональный лыжник зарабатывает столько, сколько курьер в Москве»
Лыжница Вероника Степанова рассказала о зарплатах в российском лыжном спорте.
– Каково вообще финансовое положение лыжников в России?
– Не каждый так называемый профессиональный лыжник зарабатывает столько, сколько курьер в Москве. Вертикаль ясна и понятна: будет лучше результат – будешь больше получать. Лидеры получают вполне приличные деньги по любым меркам.
Но у меня есть недопонимание (может, мне объяснят коллеги?), зачем ездить на соревнования и занимать 30–40 места при такой системе финансирования. Зачем в таком случае вообще заниматься спортом, если ты им не зарабатываешь, а у тебя, возможно, таланты в других сферах?
Мне говорят: «Вероника, нужно оставить систему, когда на соревнования приезжают под 200 спортсменов, чтобы молодые атлеты смотрели на вас, вдохновлялись и учились».
А чему они у меня научатся? В основном новички стартуют в 10 утра, я же выхожу на старт в 11. Пробегаю трассу за 27 минут. К этому времени они уже уходят на обед или делают заминку, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.
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