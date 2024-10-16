Тихонов рассказал о примирении с Губерниевым

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов и комментатор Дмитрий Губерниев уладили свой конфликт, который тянулся без малого пять лет. Об этом ТАСС рассказал бывший биатлонист.

"Вся эта история не могла дальше продолжаться, - сказал Тихонов. - Ударили по рукам и правильно поступили. Теперь будем говорить о прошлом. Ведь мне звонят внуки, правнуки, праправнуки [первого советского олимпийского чемпиона по биатлону] Владимира Меланьина, спрашивают, почему о нем не упоминают. Это было неправильно. Теперь будет все в порядке, мы друг друга поняли. Я всегда за то, чтобы спорт высших достижений являлся лицом державы".

Конфликт Тихонова с Губерниевым тянулся с конца 2019 года. Тогда олимпийский чемпион выразил недовольство работой Губерниева, отметив, что тот слишком рьяно защищает назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России. Комментатор резко ответил оппоненту, что усугубило разногласия. Впоследствии они регулярно допускали нелестные комментарии в адрес друг друга.