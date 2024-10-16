Лыжница Вероника Степанова высказалась о шансах выступления на Олимпиаде-2026.

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– Объясните скептикам: зачем спортсмену тратить время на свое продвижение?

– Сейчас профессиональный спорт все больше и больше зависит от спонсоров, букмекеров. И это абсолютно логично, правильно. Нужно их привлекать, зазывать. Тебе недостаточно быть просто олимпийским чемпионом – нужно, чтобы тебя видели, обсуждали, выделяли.

– В вашем случае таким продуктом можно назвать ваши соцсети и колонку на «Матч ТВ». В целом вы часто выступаете именно в текстовом жанре, и это необычная история для спортсменов.

– Почему необычная? Это самый рациональный подход. Меня спрашивают, как я нахожу время на тексты, активности, походы в шоу. Давайте посчитаем. Если я на сборах, то тренируюсь пять часов в день: три – утром, два – вечером. В промежутках, понятно, восстановление, массаж, процедуры. Но у тебя все равно много свободного времени. Кто-то спит, кто-то листает соцсети, а кто-то саморазвивается и пытается создать личный бренд, монетизировать его. Цель – стать интересной для спонсоров, для публики за пределами лыжни.

– Им совсем неважны ваши спортивные звания? Например, то, что вы олимпийская чемпионка.

– Да, звание олимпийской чемпионки дает дополнительный бонус. Кстати, мне всегда хочется задать вопрос: почему меня до сих пор представляют как олимпийскую чемпионку? У нас в прошлом году была зимняя Спартакиада сильнейших, там я стала трехкратной чемпионкой и еще две серебряные медали получила. Почему меня не представляют как трехкратную чемпионку Спартакиады? Почему мы до сих пор оглядывается в прошлое?

– Видимо, потому что до сих пор в прежней парадигме, когда были частью олимпийской семьи.

– А надо напомнить, что идет уже третий сезон, когда мы будем выступать внутри России, а шансы поехать на Олимпиаду 2026 года минимальны. Я разочаровалась в руководителях МОК и международных федераций, их поведением и решениями. Нужно создавать альтернативу Олимпийским играм, времени осталось немного. Олимпийские игры – раскрученный бренд, но это можно и нужно изменить, – сказала Степанова.