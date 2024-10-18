Вяльбе о статусе медийной персоны: «Господи, я вообще молчу как рыба»
Елена Вяльбе рассказала, как относится к статусу медийной персоны.
– Вы одна из самых медийных персон в российском спорте. Как относитесь к этому?
– Серьезно? Господи, я вообще молчу как рыба (улыбается).
– Ваши высказывания собирают большое количество комментариев. Как относитесь к отзывам читателей?
– Не читаю и никому не рекомендую читать. И спортсменам говорю не читать, чтобы не расстраивались, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Аршавин о том, догнал ли «Матч ТВ» англичан: «Мы не уступаем в уровне экспертов. Различия между зарубежными каналами минимальные»
Хави встретился с Фликом и пожелал ему удачи в «Барсе»
Вероника Степанова: «Наш министр ассоциирует себя с пулеметом Дегтярева. Сравню себя с пушкой ЗИС-2 времен Великой Отечественной, я такая же легкая и пробивная»