Елена Вяльбе рассказала, как относится к статусу медийной персоны.

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– Вы одна из самых медийных персон в российском спорте. Как относитесь к этому?

– Серьезно? Господи, я вообще молчу как рыба (улыбается).

– Ваши высказывания собирают большое количество комментариев. Как относитесь к отзывам читателей?

– Не читаю и никому не рекомендую читать. И спортсменам говорю не читать, чтобы не расстраивались, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.