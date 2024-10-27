Терезе Йохауг раскрыла свои планы на чемпионат мира — 2025

Норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о своих гоночных планах на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в норвежском Тронхейме.

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«В первую очередь, я планирую пробежать марафон 50 км. По поводу остальных дистанций буду решать в зависимости от своей формы. Речь идет о скиатлоне и классической разделке 10 км. Эстафета? Да, конечно! Я хочу быть в составе», — приводит слова Йохауг NRK.

Напомним, в 2023 году 36-летняя Йохауг впервые стала мамой, а в этом году объявила о возвращении в спорт. Терезе — четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.