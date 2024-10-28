Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о конкуренции с Динарой Смольской

Российская биатлонистка чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко поделилась ожиданиями от нового сезона. Она отметила, что конкуренцию россиянкам навяжет олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Смольская.

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«Думаю, что интрига будет. Ещё одна сильная биатлониста возвращается в бой, и призовых мест у остальных будет поменьше (улыбается)», — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».

Ранее стало известно, что Виктория Сливко попала в состав команды «По-фински» в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Помимо неё, там оказались Анастасия и Карим Халили, а также Даниил Серохвостов.