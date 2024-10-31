Второй биатлонный центр в Югре планируют подготовить до конца 2024 года

Центр лыжного спорта в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа будет готов к проведению спортивных мероприятий до конца 2024 года.

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Об этом ТАСС сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры.

«Нижневартовский центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем ожидает получения разрешительных документов, а также включения в лицензию на осуществление образовательной деятельности. Комплекс будет готов к проведению учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий до конца 2024 года», – сказал собеседник агентства.

Первые тренировки в центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем планировалось начать в сентябре 2024-го, но комплекс так и не был запущен. Местные депутаты выявили недочеты – в частности, они отметили, что еще не доделаны лыжероллерная трасса и две насыпные горки, а в административно-бытовом корпусе нет воды. В пресс-службе управления Росгвардии по Югре также сообщали, что по итогам проверки было принято решение о невозможности использовать стрельбище из-за выявленных нарушений.

Комплекс должен стать вторым биатлонным объектом в Югре. Сейчас там располагается Центр зимних видов спорта им. Александра Филипенко, где есть биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории «А» Международного союза биатлонистов (IBU).