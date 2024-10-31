Степанова считает, что на Западе ей создавали образ злодейки

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» написала, что сразу после Олимпиады‑2022 в Европе прорабатывалась концепция большого лыжного реалити‑шоу с ее участием в качестве антагониста.

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На Олимпийских играх в Пекине Степанова завоевала золото в эстафете.

— Русские раньше тоже были нужны. В роли «плохих парней». Помните фильм «Рокки»? Иван Драго как соперник главного героя. Битву с ним всегда смотрят лучше, чем с каким‑нибудь домашним Джоном Смитом. И из меня хотели современный вариант «Ивана» сделать — сразу после Олимпиады‑2022 прорабатывали концепцию большого лыжного реалити‑шоу. Деньги, продюсеры, режиссеры там были скандинавские — и у меня не было никаких иллюзий относительно моей роли. Потом все резко изменилось. В 2022‑м у куда уже более могущественных «продюсеров» возникла идея Россию изолировать и «наказать», причем во всех областях. Это точно не спортивные боссы и уж тем более не сами спортсмены придумали. Я до конца февраля того года была в Норвегии, выступала на молодежном чемпионате мира — никто и не думал нас «наказывать и изолировать». И руки подавали как всегда, никаких изменений. Но примерно через неделю пришла команда откуда‑то сверху — и бегать с русскими вдруг «стало невозможно». Если это не политическое вмешательство в спорт, то я не знаю, что можно таковым назвать, — написала Степанова.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).