Эдуард Латыпов занял второе место на соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане

Мужская сборная России по биатлону приняла участие в гонке на 10 км свободным стилем на соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок Селигдара» в Алдане. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов занял второе место, биатлонист из Удмуртии Александр Корнев финишировал седьмым, Даниил Серохвостов — вслед за ним.

Победителем стал член сборной России по лыжным гонкам Иван Горбунов, выигравший у Латыпова 13,5 секунд.

«Кубок Селигдара» по лыжным гонкам. Мужчины, 10 км, свободный стиль.