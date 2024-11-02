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Эдуард Латыпов занял второе место на соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане

Мужская сборная России по биатлону приняла участие в гонке на 10 км свободным стилем на соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок Селигдара» в Алдане. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов занял второе место, биатлонист из Удмуртии Александр Корнев финишировал седьмым, Даниил Серохвостов — вслед за ним.

Эдуард Латыпов занял второе место на соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане
© РИА Новости

Победителем стал член сборной России по лыжным гонкам Иван Горбунов, выигравший у Латыпова 13,5 секунд.

«Кубок Селигдара» по лыжным гонкам. Мужчины, 10 км, свободный стиль.

  1. Иван Горбунов (республика Татарстан) – 23:32.1
  2. Эдуард Латыпов (республика Башкортостан) +13,5
  3. Илья Семиков (республика Коми) +28,5
  4. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +30,6
  5. Илья Порошкин (республика Коми) +31,8
  6. Данил Нелипа (Приморский край) +43,0
  7. Александр Корнев (республика Удмуртия) +43,6
  8. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +57,3.
Биатлон/Лыжи
Даниил Серохвостов
Иван Горбунов
Александр Корнев
Эдуард Латыпов
СБОРНАЯ РОССИИ
Селигдар