Эдуард Латыпов занял второе место на соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане
Мужская сборная России по биатлону приняла участие в гонке на 10 км свободным стилем на соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок Селигдара» в Алдане. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов занял второе место, биатлонист из Удмуртии Александр Корнев финишировал седьмым, Даниил Серохвостов — вслед за ним.
Победителем стал член сборной России по лыжным гонкам Иван Горбунов, выигравший у Латыпова 13,5 секунд.
«Кубок Селигдара» по лыжным гонкам. Мужчины, 10 км, свободный стиль.
- Иван Горбунов (республика Татарстан) – 23:32.1
- Эдуард Латыпов (республика Башкортостан) +13,5
- Илья Семиков (республика Коми) +28,5
- Дмитрий Жуль (Красноярский край) +30,6
- Илья Порошкин (республика Коми) +31,8
- Данил Нелипа (Приморский край) +43,0
- Александр Корнев (республика Удмуртия) +43,6
- Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +57,3.