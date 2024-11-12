Топ-5 лучших биатлонисток перед стартом Кубка мира

Лиза Виттоцци будет отстаивать первое место. Но получится ли?

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30 ноября – день, когда начнётся Кубок мира по биатлону. Сезон-2024/2025 почти наверняка станет пристрелочным для биатлонистов перед Олимпиадой-2026. Но главной интригой остаётся звание лучшего и лучшей в сезоне.

Мы составили для вас топ-5 героинь грядущего сезона. Именно им, вероятно, предстоит разыграть между собой «Большой хрустальный глобус».

Главный триумфатор сезона-2023/2024 может замахнуться и на второй «БХГ». Итальянка, которой в конце следующего сезона исполнится 30 лет, будто обрела второе дыхание. Она же говорила, что канули в лету депрессия и тревога, которые мешали добираться до пьедестала почёта.

Психологических барьеров больше нет, но о давлении высокого результата прошлого сезона забывать не стоит. Нужно подтверждать статус сильнейшей.

Жулия Симон (Франция)

В сборной Франции явного лидера нет, но есть Жулия Симон. Эта девушка, как показало время, умеет подводиться к главным стартам сезона.

Во время чемпионата мира – 2024 ей, кажется, удалось всё. Четыре золотые и одна бронзовая медали Нове-Место – это был фурор. Но на кубковых стартах француженка была менее стабильной. Она почти провалила декабрь и не смогла выиграть ни одной гонки в финальном американском турне.

И, кстати, удалось ли улучшить Симон качество стрельбы стоя?

Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

Межсезонье для четырёхкратной чемпионки мира выдалось несладким. Летом Ингрид Тандреволд сломала руку. Восстановление заняло целых шесть недель и не могло не отразиться на качестве подготовки к новому сезону. Главный вопрос – не дрогнет ли её рука в решающий момент?

Сезон-2023/2024 норвежка закончила на третьем месте, но могла и побороться за «БХГ». Сейчас о таких перспективах говорить сложно, однако статус лидера сборной Норвегии обязывает как минимум бороться.

Жюстин Бреза-Буше (Франция)

«Моя мечта – выиграть «Большой хрустальный глобус», – с таким настроем подошла к зиме ещё одна француженка – Жюстин Бреза-Буше.

В минувшем сезоне она стала четвёртой в тотале, выиграла три золота на ЧМ в Чехии и доминировала на декабрьском этапе в швейцарском Ленцерхайде. Там было три победы из трёх возможных. И воспоминания о Ленцерхайде более чем уместны. Ведь именно это местечко в Альпах примет ЧМ-2025.

Тревожит тот факт, что Жюстин в сезоне-2023/2024 провела всего три личные гонки с идеальной стрельбой. А впрочем, качество работы на рубеже может отойти на второй план. Со скоростью у неё проблем нет никаких.

Лу Жанмонно (Франция)

Лу – командный боец. В минувшем сезоне она выиграла два золота ЧМ-2024 в эстафетных гонках. Однако именно ей удалось стать второй в общем зачёте Кубка мира. От Виттоцци Жанмонно отделили 23 очка.

Кажется, пора добывать большие личные победы. Лу Жанмонно, возможно, больше остальных желает забрать «Большой хрустальный глобус».

Отдельно, вне обозначенного топ-5 отметим двух именитых шведских биатлонисток. Сёстры Эберг сезон-2023/2024 провели невзрачно. Эльвира закончила его на седьмом месте, выиграв всего одну личную гонку. А старшая из сестёр стала и вовсе 12-й, показав худший результат за последние шесть розыгрышей КМ. Два года назад всё было намного лучше.

Такое положение дел олимпийским чемпионкам нужно непременно исправлять, если они хотят оставаться у публики на виду.