Победители личных гонок на Кубке МЛКБ получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250
Победители личных гонок на ЯНГПУР Кубке МЛКБ получат по одному миллиону рублей.
Об этом сообщает «Матч ТВ». Серебряные призеры получат 500 тысяч, бронзовые – 250 тысяч; биатлонисты, занявшие места с четвертого по десятое – соответственно 125, 100, 90, 80, 70, 60 и 50 тысяч.
В смешанной эстафете три лучших выступления будут поощрены теми же суммами, что и в личных гонках. Занявшие места с четвертого по шестое заработают соответственно 200, 150 и 120 тысяч.
ЯНГПУР Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске. 16 ноября состоятся масс-старты, 17 ноября – смешанная эстафета, в которой примут участие 15 команд из России и Беларуси. Биатлонисты будут представлять не регионы, а биатлонные клубы.
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Победители личных гонок на Кубке МЛКБ получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250