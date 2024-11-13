Бе рассказал, кто может составить норвежцам конкуренцию в новом сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что французские биатлонисты станут главными конкурентами Норвегии в сезоне-2024/2025.

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«Думаю, они будут нашими главными соперниками! Прошлый сезон был не очень хорошим для сборной Франции, но они усердно тренировались, чтобы вернуться. Знаете, это был их первый год с новым тренерским составом, и, возможно, потребуется некоторое время, чтобы всё заработало», — приводит слова биатлониста skichrono.com.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим французским биатлонистом в тотале Кубка мира стал Эмильен Жаклен, который занял шестое место. Первые пять позиций остались за представителями сборной Норвегии.