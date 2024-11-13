Дальмайер установила мировой рекорд по времени восхождения на Амадаблам

Немецкая биатлонистка двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер установила мировой рекорд по времени восхождения на одну из вершин Гималаев — Амадаблам, высота которого составляет 6814 м. Спортсменка преодолела дистанцию за 12 часов 1 минуту и 11 секунд в конце октября. Это лучшее время среди женщин. Перед установлением рекорда Дальмайер уже поднималась на вершину горы в качестве тренировки.

© Чемпионат.com