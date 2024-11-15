Биатлонист Карим Халили рассказал, как прошла его свадьба

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о свадьбе с биатлонисткой Анастасией Халили, которая состоялась 29 сентября.

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— Ваша свадьба с Настей Халили — главное неспортивное событие в межсезонье. Можешь рассказать, как вообще проходило и насколько мужчина участвует в подготовке к свадьбе? Решает ли он что-то?

— Конечно, во многих моментах Настя со мной советовалась, но так скажем, что я ей полностью доверял в выборе. Поэтому меня это касалось, когда только необходимо было принять какое-то окончательное решение каким-то моментом. Всё остальное, можно сказать, было на ней и на организаторах. Всё это проходило довольно плавно. Мы специально начали подготовку заранее, практически за год, чтобы и в течение соревновательного сезона, и подготовительного, это не так сильно нас отвлекало.

— Много ли было биатлонных гостей и плакал ли Серохвостов?

— Серохвостов плакал. Гостей не скажу что было так много. И, наверное, у нас в целом было не очень много гостей. Мы старались позвать только самых, скажем, близких людей. Тех, с кем мы в хороших отношениях, хорошо общаемся. Поэтому в общем-то порядка 60 человек у нас было в гостях сегодня, — сказал Халили в интервью СБР.