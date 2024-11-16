Биатлонистка Сливко рассказала, на что потратит призовые деньги

Россиянка Виктория Сливко потратит 1 млн рублей призовых за победу в масс-старте Международной лиги клубного биатлона на ипотеку.

Об этом она рассказала ТАСС.

"Клубная движуха - классная, это очень интересный формат, мы это еще до старта понимали, - сказала Сливко. - Организация крутая, все здорово. Но это не главный старт сезона, всего лишь разминка. Наверное, это старт, на котором можно получить классные эмоции и с хорошим, боевым настроением начинать сезон". "Призовые я потрачу на ипотеку, - добавила она. - Долги имеются, поэтому будем стараться их максимально быстро закрыть. Если честно, я еще никогда не бегала за деньги, но сегодня финишный круг бежала с мыслью, что мои терпение и отдача дорого стоят".

Сливко 30 лет, она является победительницей и многократным призером чемпионатов Европы.