Кристина Резцова отметила, что все биатлонисты "любят денюжки"
Размер призовых имеет большое значение для всех биатлонистов, кто бы ни говорил об обратном. Такое мнение ТАСС высказала двукратный олимпийский призер Кристина Резцова.
С 16 по 17 ноября в Ханты-Мансийске проходят соревнования Международной лиги клубного биатлона, в субботу за победу в масс-старте спортсмены получили по 1 млн рублей.
"Все, что с большим призовым фондом, - не может быть плохим. По одной простой причине - все к этому готовятся. Кто бы как ни лукавил, все у нас очень любят денюжки. И это нормально, потому что это наша профессия - нам негде больше их зарабатывать. Поэтому мы готовимся к этому весь год и живем этим. Побольше бы таких стартов", - сказала Резцова.
"Единственное, из-за того, что он в начале сезона, половина немного форсирует подготовку. Было бы классно, если бы они еще были в середине сезона", - отметила она.
Резцова отметила, что специально не готовилась к борьбе за миллион.
"За деньгами все гонятся, сто процентов, кто бы что ни говорил. Но это всего один старт. В принципе можно было бы подготовиться к нему и после немного "откатиться", но у меня не было такой задачи - для меня было важно классно начать и кайфануть от гонки, я вполне довольна результатом", - сказала биатлонистка, занявшая в гонке седьмое место.
Резцовой 28 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебро и бронзу, на ее счету также две серебряные награды чемпионата Европы - 2020.