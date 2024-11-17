Размер призовых имеет большое значение для всех биатлонистов, кто бы ни говорил об обратном. Такое мнение ТАСС высказала двукратный олимпийский призер Кристина Резцова.

С 16 по 17 ноября в Ханты-Мансийске проходят соревнования Международной лиги клубного биатлона, в субботу за победу в масс-старте спортсмены получили по 1 млн рублей.

"Все, что с большим призовым фондом, - не может быть плохим. По одной простой причине - все к этому готовятся. Кто бы как ни лукавил, все у нас очень любят денюжки. И это нормально, потому что это наша профессия - нам негде больше их зарабатывать. Поэтому мы готовимся к этому весь год и живем этим. Побольше бы таких стартов", - сказала Резцова.

"Единственное, из-за того, что он в начале сезона, половина немного форсирует подготовку. Было бы классно, если бы они еще были в середине сезона", - отметила она.

Резцова отметила, что специально не готовилась к борьбе за миллион.

"За деньгами все гонятся, сто процентов, кто бы что ни говорил. Но это всего один старт. В принципе можно было бы подготовиться к нему и после немного "откатиться", но у меня не было такой задачи - для меня было важно классно начать и кайфануть от гонки, я вполне довольна результатом", - сказала биатлонистка, занявшая в гонке седьмое место.

Резцовой 28 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебро и бронзу, на ее счету также две серебряные награды чемпионата Европы - 2020.