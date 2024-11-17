Российский биатлонист пригрозил уйти из спорта из-за патронов

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков, промахнувшийся 8 раз на соревнованиях в Ханты Мансийске, заявил, что у него возникли проблемы из-за патронов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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В интервью спортсмен рассказал, что сложности возникли еще на тренировках перед состязаниями. Патрон «улетал, куда хотел» и спортсмен не мог работать над ориентацией в пространстве, а «пытался думать только о том, как летит патрон, как это дело отрегулировать».

При этом, по словам Бибикова, проблемы не в патроне, а в нем лично. Тренер обещал ему привезти новый патрон, но он будет «неотстрелянным» и неизвестно, «как он летит вообще».

«Если тренер не найдет патронов, то завяжу. Будет кто нибудь другой стрелять. Я с этим ничего не сделаю. Если нет патронов, я пару раз так стрельну «в молоко» лежа, это невозможный штраф. Значит, что поделать… Я так бегать не готов», — сказал Бабиков.

Он добавил, что проблему должны решать «профессионалы в каждом регионе, которые профессионально относятся к своей работе».

«Мне не нужна помощь от людей, которые просто скажут: «Давай поможем Бабикову». Помогите детям», — сказал биатлонист.

В субботу Бабиков допустил восемь промахов в масс старте в Ханты Мансийске, в рамках в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Биатлонист финишировал 23 м и отстал на 2 минуты 28,2 секунды от победителя Карима Халили.

Ранее сообщалось, что команда Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой победила в смешанной эстафете в Кубке МЛКБ.