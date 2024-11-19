Горбунова выиграла индивидуальную гонку в Вершине Теи

Горбунова выиграла индивидуальную гонку в Вершине Тёи, Фалеева — вторая
В Вершине Тёи завершилась женская индивидуальная гонка с раздельным стартом в рамках лыжных соревнований «Кубок Хакасии». Победительницей гонки стала Лидия Горбунова. Её результат — 14.38,8.
Второй финишировала Анастасия Фалеева. Она отстала от лидера на 0,15 секунды. Тройку призёров замкнула Арина Каличева (+0,18).
Женщины, «Кубок Хакасии», индивидуальная гонка с раздельным стартом, результаты:
1. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 14.38,8
2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +0,15.
3. Арина Каличева (Москва) +0,18.
4. Елизавета Маслакова (Москва) +0,21.
5. Руслана Дьякова (Красноярский край) +0,25.
6. Екатерина Никитна (Москва) +0,27.