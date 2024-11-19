Горбунова выиграла индивидуальную гонку в Вершине Теи

В Вершине Тёи завершилась женская индивидуальная гонка с раздельным стартом в рамках лыжных соревнований «Кубок Хакасии». Победительницей гонки стала Лидия Горбунова. Её результат — 14.38,8.

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Второй финишировала Анастасия Фалеева. Она отстала от лидера на 0,15 секунды. Тройку призёров замкнула Арина Каличева (+0,18).

Женщины, «Кубок Хакасии», индивидуальная гонка с раздельным стартом, результаты:

1. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 14.38,8

2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +0,15.

3. Арина Каличева (Москва) +0,18.

4. Елизавета Маслакова (Москва) +0,21.

5. Руслана Дьякова (Красноярский край) +0,25.

6. Екатерина Никитна (Москва) +0,27.