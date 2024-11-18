Названы решения, которые убивают российский биатлон

Российскому биатлону необходимо предпринять ряд шагов, которые будут способствовать появлению новых сильных спортсменов, сейчас некоторые решения убивают вид спорта. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 2017 года Антон Бабиков.

Предстоящий сезон для российского биатлона станет третьим без полноценных международных стартов.

"Его убивают некоторые люди, однозначно, я даже не боюсь таких выражений, - сказал Бабиков. - Есть люди, которые пытаются удержать его на плаву, воскресить, дать толчок развитию, а есть те, кто его убивает. Многие решения - полный бред. Хочется верить, что будут ребята, которые смогут чего-то добиваться, тот же Даниил Серохвостов держит мотивацию, Карим Халили. Но в общем и целом я сочувствую сборной".

"Пример убийства? Во-первых, отсутствие развития средневысотных баз, отсутствие средневысотных соревнований, чем надо было заниматься в первую очередь. Во-вторых, разделение на возрастных и других - якобы спортсменам старше 26 лет нельзя попадать в основную сборную. Это мы слышали еще в 2018 году после Олимпиады, когда Максу Цветкову, мне и другим говорили, что у нас на подходе 25 [Александров] Логиновых, и что в итоге? Возрастных ограничений быть не должно. Да, мы сейчас показали не лучшие результаты, но на тренировках дадим фору любому молодому спортсмену, и мы видим, как на тренировках молодежь пытается за нами повторять. А возрастных хотят убрать, и чему тогда молодежь будет учиться?", - добавил спортсмен.

33-летний спортсмен отметил, что подобных "странных решений миллион".

"Но какая разница? Хотите - разваливайте, я буду бегать кроссиком и смотреть на это со стороны и надеяться, что кто-то выживет", - отметил Бабиков.

Бабиков - чемпион мира в эстафете, многократный победитель и призер чемпионатов Европы.