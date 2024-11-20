Виттоцци из‑за проблем со спиной пропустит первый этап Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит первый этап Кубка мира–2024/25 из‑за проблем со спиной, сообщает Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI).

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Старт сезона пройдёт в финском Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря. Виттоцци будет тренироваться в австрийском Обертиллиахе в ближайшие несколько дней под наблюдением тренера из штаба сборной Италии и физиотерапевта команды.

— Обладательница большого Хрустального глобуса восстанавливается после проблемы со спиной, замедлила подготовку в последние недели. Спортсменка по согласованию с тренерским штабом решила пропустить гонки в Финляндии, чтобы улучшить состояние перед последующим этапом в Хохфильцене, который пройдет с 13 по 15 декабря, — говорится в сообщении.

Виттоцци в прошлом сезоне выиграла общий зачет Кубка мира. 29‑летняя итальянка — двукратная чемпионка мира (в эстафете и индивидуальной гонке) и обладательница бронзовой медали Олимпиады‑2018 в смешанной эстафете.