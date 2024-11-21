Степанова: не стоит стучаться в закрытые двери международных соревнований

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ» написала, что в России постепенно выстраивают инфраструктуру и учатся проводить собственные соревнования высочайшего уровня.

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На прошлой неделе в Кировске на лыжном стадионе «Тирвас» состоялась эстафетная ФосАгро Гонка Звезд. Победу одержала команда в составе Дарьи Непряевой, Майи Тихомировой, Александра Большунова и Андрея Малетина.

— Лыжные гонки четко вписаны в стратегию дальнейшего раскручивания Кировска как крупного курорта. Утром — на горных лыжах всей семьей, вечером — тридцаточку по освещенной трассе, по которой сам Большунов у самого Савелия Коростелева выигрывает, а вечером — во всем известный модный бар с дядей Толиком и дядей Геной. Если это не план лучшего зимнего отпуска, то я не знаю, что тогда план! За лыжный компонент взялись серьезно. В ближайших планах — лыжероллерная трасса и минимум еще одна гостиница рядом. Я все время говорю: не стоит проситься обратно в Муонио, Ливиньо или Холменколлен. Кому очень надо, тот и сам найдет, как съездить туда потренироваться, индивидуально. Тем более не стоит стучаться в закрытые для нас двери международных соревнований. Надо свои планировать и проводить так, чтобы у европейских лыжников и тренеров слюнки текли на морозе. Что в Кировске спокойно, без громких деклараций и делается, — написала Степанова.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).