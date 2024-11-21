Тренер сборной России по биатлону заявил о нехватке качественных патронов

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что проблему с качественными патронами испытывают как в России, так и в Европе.

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«Качественных патронов 100% не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое. Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», — приводит слова Каминского ТАСС.

Ранее о наличии проблемы с качественными патронами заявил российский биатлонист Антон Бабиков.

Напомним, сборная России по биатлону не выступит в сезоне-2024/2025 Кубка мира из-за отстранения, которое продолжает действовать с 2022 года.