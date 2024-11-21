Биатлонист Серохвостов готов выступать в нейтральном статусе

Российский биатлонист Даниил Серохвостов готов согласиться выступать в нейтральном статусе на международной арене, если представится такая возможность. Об этом 25-летний спортсмен рассказал ТАСС.

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил еще на один сезон отстранение российских и белорусских спортсменов. Организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе, отмечая, что такой возможности не предусмотрено.

"Международным спортом интересуюсь: смотрю, слежу за новостями, за выступлениями наших спортсменов в тех видах, где это возможно, - сказал Серохвостов. - К примеру, в треке чемпионкой мира стала наша девочка [Яна Бурлакова], ее допустили в нейтральном статусе, и она выиграла. Надеюсь, нас тоже допустят. Конечно, было бы супер отобраться на Олимпиаду и там выиграть медаль, но, скорее всего, там будет только два места, поэтому пока все довольно туманно и непонятно. Надеемся на лучшее".

"Нейтральный статус? Если судить по Олимпиаде в Париже, то я соглашусь - видел, какая поддержка была нейтральным спортсменам из России. Я бы в любом случае согласился, потому что это крупный старт, и если туда разрешают ехать, то почему бы не воспользоваться этим шансом?" - отметил он.

Предстоящий сезон для российского биатлона станет третьим без полноценных международных стартов. Его пропуск лишает российских и белорусских спортсменов возможности завоевать олимпийские лицензии по квотам их национальных федераций. В случае допуска через год они получат возможность завоевать личные путевки, однако от одной страны на них могут рассчитывать не больше двух биатлонистов и биатлонисток.