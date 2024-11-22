Выяснилось, стоит ли на повестке дня в IBU вопрос о возвращении россиян

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о переговорах с Международным союзом биатлонистов (IBU) по ряду вопросов, не касающихся возвращения отечественных спортсменов к международным турнирам.

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— Контакты с IBU у нас регулярные, мы общаемся. Конечно, общаемся не на предмет возвращения, но у нас есть рабочие вопросы, касающиеся деятельности СБР в составе BIU (Biathlon Integrity Unit — подразделение IBU по обеспечению добросовестности в биатлоне), общения по допингу.

На платформе СБР были проведены первые в Европе семинары по внутриколлективным отношениям между работниками. Мы работаем, но пока разговоры о возвращении не ведутся. Во‑первых, это решение принимает не сам IBU, а конгресс. Во‑вторых, да, какие‑то спортивные федерации допускают россиян, но у нас пока такого разговора нет.

— У нас есть представительство на конгрессе?

— Пока нет. Мы общаемся с другими федерациями, и нам в кулуарных беседах говорят, что на повестке вопрос о нашем возвращении не стоит, — сказал Пак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.