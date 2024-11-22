Биатлонистка Дербушева выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества

Сегодня, 22 ноября, в Ханты-Мансийске стартовал второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Россиянка Тамара Дербушева стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км. Спортсменка преодолела дистанцию за 22.07,9, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

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Серебряную медаль выиграла Кристина Резцова, отставшая от победителя на 5,7 секунды. Тройку призёров замкнула Светлана Миронова, уступившая всего 0,3 секунды второму месту. Лучшая из белорусских спортсменок Динара Смольская заняла четвёртое место. Четыре лучшие биатлонистки ни разу не промахнулись на стрельбище.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины: