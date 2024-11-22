СБР ответил тем, кто заявляет о возрастных ограничениях для попадания в сборную

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак в эфире «Матч ТВ» заявил, что отбор в сборную России осуществляется по разработанным тренерским советом критериям, среди которых нет возрастного ценза.

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Ранее чемпион мира Антон Бабиков заявил о возрастных ограничениях для попадания в основную сборную России.

— Давайте посмотрим, кто у нас сейчас в сборной старше 26 лет. Латыпов. Пащенко, который одного возраста с Бабиковым. Сливко. Казакевич. Дербышева… Мы насчитали девять человек, которые старше 26 лет. Плюс Логинов, который по критериям отбора, разработанным тренерским советом, попал в сборную, но изъявил желание тренироваться отдельно. Реально хотелось бы подтягивать побольше молодых, но у нас есть критерии, которые придумывал не Виктор Майгуров и не я. Они разработаны тренерским советом, в который входят лучшие тренеры всех регионов. Эти критерии ими разработаны, ими утверждены, и по этим критериям спортсмены попадают в сборную. Вот Кира Дюжева попала. Мы пытаемся брать молодых спортсменов, — сказал Пак «Матч ТВ».

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