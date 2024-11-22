Биатлонист Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 24.31,3 секунды. допустив два промаха на огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал другой россиянин Даниил Серохвостов, отставший от победителя на шесть секунд при трёх промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Карим Халили (+16,1), допустивший одну осечку в стрельбе.