Эдуард Латыпов: «Проблемы с патронами есть. Мы как-то подстраиваемся и стараемся искать качественные»
Эдуард Латыпов высказался о проблеме с нехваткой патронов в биатлоне.
Сегодня трехкратный олимпийский призер Латыпов выиграл спринт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
«Проблемы с патронами, конечно, есть. Мы находимся не в той ситуации, как раньше, когда границы были открыты. Сейчас есть в этом пробелы, но мы как-то подстраиваемся и стараемся искать качественные патроны. Не так много партий, из которых можно выбирать. В любом случае к сезону мы постарались подготовиться. Есть резерв патронов, который позволит нам качественно отработать этот сезон», – сказал Латыпов.
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