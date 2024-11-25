Большунов выбыл из спринта в 1/4 финала Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов выбыл в 1/4 финала конькового спринта в рамках первого этапа Альфа Банк Кубка России в Вершине Тёи.

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Отметим, из гонки также выбыли серебряный призёр чемпионата мира в эстафете Артём Мальцев и олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, победитель и призёр этапов Кубка мира российский лыжник Денис Спицов.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.