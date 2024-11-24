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Антон Смольский лидирует в зачете масс-стартов на Кубке Содружества — 2024/2025

Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в зачёте пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025. В общей сложности на счету спортсмена 216 очков. Вторе место занимает его соотечественник Дмитрий Лазовский с результатом 202 очка. Тройку лидеров замыкает россиянин Антон Бабиков (197).

Смольский лидирует в зачете масс-стартов на Кубке Содружества — 2024/2025
© Чемпионат

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт масс-стартов, мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 216 очков.
  2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 202.
  3. Антон Бабиков (Россия) — 197.
  4. Карим Халили (Россия) — 191.
  5. Александр Корнев (Россия) — 189.

Антон Смольский также продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по итогам второго этапа. В общей сложности спортсмен набрал 634 балла.

Биатлон/Лыжи
Антон Смольский
Александр Корнев
Антон Бабиков