Смольский лидирует в зачете масс-стартов на Кубке Содружества — 2024/2025

Белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в зачёте пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025. В общей сложности на счету спортсмена 216 очков. Вторе место занимает его соотечественник Дмитрий Лазовский с результатом 202 очка. Тройку лидеров замыкает россиянин Антон Бабиков (197).

© Чемпионат

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт масс-стартов, мужчины:

Антон Смольский также продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по итогам второго этапа. В общей сложности спортсмен набрал 634 балла.