$102.58+1.90107.43+1.35
Войти в почту

Ермил Вокуев выиграл разделку на 15 км в Кировске

Российский лыжник Ермил Вокуев одержал победу в гонке с раздельного старта на 15 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске. Он преодолел дистанцию за 40.52,0. Второе место занял Андрей Кузнецов, финишировавший с отставанием 29,8 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко с отставанием 42,9 секунды.

Вокуев выиграл разделку на 15 км в Кировске
© Чемпионат.com

Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. 15 км. Мужчины. Классический стиль:

  1. Ермил Вокуев — 40.52,0.
  2. Андрей Кузнецов — отставание + 29,8.
  3. Андрей Мельниченко + 42,9.
  4. Александр Гребенько + 1.02,0.
  5. Евгений Белов + 1.06,6.
  6. Андрей Алипкин + 1.18,9.
Биатлон/Лыжи
Ермил Вокуев
Андрей Мельниченко
Евгений Белов
Андрей Кузнецов