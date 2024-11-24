Вокуев выиграл разделку на 15 км в Кировске

Российский лыжник Ермил Вокуев одержал победу в гонке с раздельного старта на 15 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске. Он преодолел дистанцию за 40.52,0. Второе место занял Андрей Кузнецов, финишировавший с отставанием 29,8 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко с отставанием 42,9 секунды.

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Лыжные гонки. «Хибинская гонка», Кировск. 15 км. Мужчины. Классический стиль: