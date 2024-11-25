Тренер Бородавко: Большунов эмоционально относится к поражениям

«Большунов эмоционально относится к поражениям, говорит: «Надо заканчивать со спортом» — Бородавко
Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов эмоционально переживает свои неудачи.
В понедельник Большунов не смог войти в число призеров спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Лидер прошлого сезона завершил борьбу на стадии четвертьфинала. Победу в спринте одержал Денис Филимонов.
— То состояние, в котором находится Александр, не позволяет ему выйти на более высокие скорости. Его нельзя изменить по одному щелчку пальцев. Нужно, чтобы прошло определенное время. Зная самолюбие Большунова, он очень эмоционально относится ко всем поражениям и начинает говорить: «Надо ехать домой, да и вообще заканчивать со спортом». Но это всего лишь эмоции. Я вижу, как он относится к тренировочному, восстановительному процессу. Александр пройдет это испытание, которое ему в очередной раз послано. Я уверен на 1000%, что он вернется в свои кондиции и мы увидим прежнего Большунова, — сказал Бородавко «Матч ТВ».
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