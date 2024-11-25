Тренер Бородавко: Большунов эмоционально относится к поражениям

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов эмоционально переживает свои неудачи.

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В понедельник Большунов не смог войти в число призеров спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Лидер прошлого сезона завершил борьбу на стадии четвертьфинала. Победу в спринте одержал Денис Филимонов.